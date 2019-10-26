Ряд документов подписали президенты Казахстана и Беларуси

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана и Беларуси Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели переговоры в расширенном составе и подписали ряд документов, передает Kazakhstan Today.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Основной акцент на переговорах был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в политической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных структур, сообщила пресс-служба Акорды.

Приветствуя белорусскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обе страны традиционно связывают узы дружбы и сотрудничества. Глава государства отметил, что визит Александра Лукашенко является хорошей возможностью детально обсудить вопросы взаимного сотрудничества.

Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем торговли между нашими государствами, укреплять связи в гуманитарной сфере, продолжать активное взаимодействие по линии международных организаций", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что подписанные по итогам переговоров документы являются серьезным шагом в углублении сотрудничества между двумя странами.

Президент Беларуси отметил, что уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран.

Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. Между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о торгово-экономических связях, белорусский лидер подчеркнул, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого торгового партнера, добавив, что за последние три года, обе страны в два раза увеличили взаимный товарооборот и близки к преодолению отметки в 1 млрд долларов. Кроме того, президент Беларуси отметил существенный рост импорта из Казахстана, который увеличился на 45%.









По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.

Кроме того, были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции;

Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Следственным комитетом Республики Беларусь;

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь в оперативно-технической сфере;

План сотрудничества между Министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Беларусь на 2020-2021 годы;

Соглашение между Министерством юстиции Республики Казахстан и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества;

Соглашение между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной академией наук Республики Беларусь о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

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