Токаев и Лукашенко провели переговоры в узком составе

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в узком составе провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, прибывшим накануне в Нур-Султан с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что официальный визит Александра Лукашенко придаст мощный импульс развитию казахстанско-белорусского стратегического партнерства и экономического взаимодействия, сообщила пресс-служба Акорды.

Александр Григорьевич, ваше пребывание здесь является желанным событием для нас, поскольку это хорошая возможность подтвердить абсолютно дружественные взаимоотношения и сотрудничество между нашими государствами. Это хорошая возможность придать очень серьезный импульс деловому партнерству между нашими государствами. Будь это сфера экономики, гуманитарные связи или международное сотрудничество", - заявил президент Казахстана.

Глава государства отметил, что в Казахстане к Александру Лукашенко относятся с искренним уважением, как к выдающемуся государственному деятелю, фактически стоявшему у истоков независимости Беларуси.

В свою очередь, Александр Лукашенко поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подчеркнул исторически сложившийся дружественный характер отношений двух стран.

Хочу заметить, что наши отношения с Казахстаном близки, наши экономики взаимодополняемы, мы всегда создаем друг для друга новые возможности. Все, что мы производим в стране, в этом нуждается Казахстан, все, что производите вы в Казахстане, мы с очень большим удовольствием готовы закупать", - отметил президент Беларуси.

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