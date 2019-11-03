Мамин представил в ШОС пакет инициатив по экономическому сотрудничеству

Ташкент. 2 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкент принял участие в 18-м заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором выдвинул ряд инициатив по укреплению практического сотрудничества стран-участниц Организации в торгово-экономической, инвестиционной, цифровой, транспортной и других сферах, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи в узком составе Мамин предложил активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС, совместно разработать дорожную карту по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов организации, возобновить встречи министров финансов и глав центральных банков государств-членов ШОС, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК .

Глава правительства Казахстана отметил результативную работу сторон в транспортно-логистическом направлении. Мамин также предложил расширить участие государств-наблюдателей в механизмах взаимодействия государств-членов ШОС в железнодорожной сфере, ускорить внедрение автоматизированной системы выдачи бланков разрешений для автомобильных перевозок грузов и утвердить совместную Программу развития автомобильных дорог государств-членов ШОС.

Премьер-министр заявил о необходимости вовлечения национальных палат предпринимателей в работу по практической реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, а также важности разработки Единого списка инвестпроектов ШОС для его продвижения в контактах Секретариата ШОС с международными финансовыми учреждениями.

Между тем на заседании в расширенном составе глава правительства Казахстана подчеркнул необходимость развития торгово-экономического сотрудничества в формате многостороннего диалога между ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и ЕС.

"Особого внимания заслуживает инициатива Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" по установлению партнерских отношений с крупными региональными объединениями и проектами Европы и Азии", - сказал Мамин.

Он также пригласил страны-участницы ШОС использовать площадку МФЦА для тестирования новых финансовых продуктов и технологий.

На сегодня такой возможностью уже воспользовались финтех компании Китая, России и Узбекистана", - подчеркнул премьер-министр.

Мамин выступил с инициативой создания Совета по развитию цифровой экономики.

"Совет мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению в наших странах таких новых технологических элементов, как 5G, "Умные города", большие данные, блокчейн, цифровые активы, а также строительства и размещения дата-центров, развития транзита данных, участия в глобальном рынке цифровых услуг", - сказал премьер-министр РК.

Глава правительства призвал страны ШОС использовать созданный в Казахстане Международный центр по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов для обмена передовыми практиками и развития стратегий устойчивого роста.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что "роль и потенциал Шанхайской организации сотрудничества далеко не исчерпали себя. За этой Организацией большое будущее", - сказал Мамин.

В пресс-службе также проинформировали, что по итогам заседаний СГП ШОС в узком и расширенном составах приняты 14 документов, в том числе совместное коммюнике, новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта, регламент Консорциума экономических аналитических центров ШОС, Программа развития экологического благополучия городов ШОС и др.

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