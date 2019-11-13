Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал создание Глобального альянса лидеров за безъядерный мир в ходе Пятого заседания "Астана клуба" , передает Kazakhstan Today.

Поприветствовав участников пленарного заседания, Елбасы подчеркнул, что "Астана клуб" занял свою уникальную нишу в системе международных диалоговых платформ, став авторитетным и значимым форумом, пишет портал Elbasy.kz

Растущая внутренняя транспортная связанность евразийского мегаконтинента открывает беспрецедентные в истории человечества возможности для совместного развития. Необходим открытый и честный диалог, который позволит нам обойти имеющиеся риски и раскрыть новые перспективы сотрудничества в "Большой Евразии", - сказал Назарбаев.

Отметив тенденцию масштабного возобновления конфликтов и геополитических противостояний по всему миру, Первый Президент Казахстана рассказал о своем видении ключевых рисков, негативно влияющих на геополитическую ситуацию в Евразии.

Нас беспокоит ситуация в мировой экономике, которая все больше демонстрирует признаки надвигающегося кризиса. На фоне роста торговых противоречий и геополитической нестабильности в мире глобальные институты дают неутешительные прогнозы. Замедление глобального роста оказывает негативное влияние на мировую торговлю. Все эти факторы подрывают мировую стабильность", - пояснил Елбасы.

Он остановился на проблеме санкционных и торговых войн между мировыми державами.

Противостояние между ведущими державами автоматически переносится на многие горячие точки Евразии, усложняя и без того непростой процесс мирного урегулирования кризисов в Сирии и Украине. А Брекcит стал ключевым антиинтеграционным событием последнего времени", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы также подчеркнул угрозы, связанные с процессом неконтролируемой милитаризации на всем пространстве Евразии и смещением конфронтации ведущих государств мира в сферу технологий.

Рост напряженности между США и Китаем уже привел к нарушению глобальных технологических цепочек, дестабилизируя мировой рынок высоких технологий. Набирает обороты развитие искусственного интеллекта, который несёт в себе как огромные возможности, так и огромные вызовы", - сказал Назарбаев.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана особо акцентировал внимание на ситуации на Ближнем Востоке, который, в свою очередь, играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

С целью перезагрузки системы безопасности в Евразии и выработки её качественно нового видения Елбасы предложил ряд практических мер, направленных на определение новых "правил игры" в Большой Евразии.

Необходимо критически переосмыслить основные подходы в формировании общеконтинентальной архитектуры безопасности. В 2020 году исполняется 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ, в которой была отмечена важность формирования единого сообщества Евроатлантической и Евразийской безопасности. Эти вопросы могут эффективно решаться при объединении потенциалов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также инициировал создание Глобального альянса лидеров за безъядерный мир, который должен стать авторитетной глобальной платформой для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения.

Мы не раз говорили о необходимости остановки эрозии действующих соглашений по ядерному разоружению. В преддверии обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в следующем году нам снова следует задуматься о необходимости универсализации основных положений данного документа. Считаю, что необходимо ужесточить меры международной ответственности за выход из Договора, подкрепив их соответствующими резолюциями на уровне Совбеза ООН", - отметил Елбасы.

Вместе с тем он высказался о необходимости выработки действенных гарантий безопасности Северной Корее со стороны всех членов Совбеза ООН и формирования Каталога мер доверия между Пхеньяном и Сеулом, направленного на стабилизацию ситуацию на Корейском полуострове.

Я вижу будущее Евразии в построении единого сообщества, опорой которого должен стать системный экономический диалог между ключевыми интеграционными объединениями континента. Прагматичное сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, ШОС, АСЕАН и инициативой "Пояс и Путь" даст мощный импульс в формировании "Большой Евразии", стабилизируя все политическое пространство крупнейшего материка мира. Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между ЕС и Евразийским экономическим союзом", - сказал Первый Президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что в качестве Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета готов оказать всестороннюю поддержку процессу внедрения диалогового механизма партнерства ЕС-ЕАЭС.

В сегодняшних условиях все страны континента не должны замыкаться в рамках узкого регионализма и блокового мышления, а мыслить более широкими "евразийскими категориями". Только так мы сможем реализовать тот огромный потенциал, которым обладает евразийский "суперконтинент". И мне приятно отметить, что именно наш Клуб выступает сегодня идейной платформой новой геополитической конструкции под названием "Большая Евразия", - добавил Елбасы.

В завершение выступления Первый Президент Казахстана выразил уверенность в том, что существующий уровень взаимной выгоды позволит преодолеть все трудности и обеспечить процветающее развитие Евразии.

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