Казахстан и Узбекистан договорились активизировать сотрудничество в сельском хозяйстве

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан и Узбекистан приняли дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства (МСХ) РУ Жамшидом Ходжаевым. По итогам переговоров в присутствии главы правительства министры сельского хозяйства двух стран подписали Дорожную карту по активизации сотрудничества между РК и РУ в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, пишет primeminister.kz

Документ предусматривает меры по развитию взаимодействия в 2019-2024 годы в сферах сельскохозяйственной науки, производства, сертификации, торговли, цифровизации, ветеринарии и животноводства, карантина растений.

За 9 месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между двумя странами составил порядка $770 млн. Основной объем экспорта Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу и меслин, муку пшеничную или пшенично-ржаную, семена подсолнечника, сахар, крупный рогатый скот, пшеничные отходы. Узбекистан, в основном, экспортирует в Казахстан вишню и черешню, свежий виноград, абрикосы, томаты, персики, хурму, овощи.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, обсудив с ней актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

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