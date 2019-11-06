Токаев обсудил с председателем сената Узбекистана планы по развитию сотрудничества двух стран

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае сегодня принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, обсудив с ней актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году объем торговли достиг $2,5 млрд. В этом году только за 9 месяцев он превысил показатель прошлого года, то есть на конец года, естественно, объем торговли между нашими странами будет довольно значительным", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворением отметил развитие транспортного сообщения между двумя странами, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Казахстан и Узбекистан в значительной степени не только заинтересованы в развитии сотрудничества друг с другом, но и взаимодополняемы по целому ряду вопросов. Поэтому конечный успех не за горами. Тем более мы с моим коллегой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились предпринимать самые активные действия для развития всестороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Шавката Мирзиёева.

"Ваше избрание на пост главы государства - это признание вашей работы на предыдущем посту. Вы опытный дипломат, влиятельный руководитель и, самое главное, продолжатель идей Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который проводил очень сильную политику по укреплению государственной безопасности и развития экономики Казахстана", - отметила узбекский политик.

В завершение встречи глава государства высказал добрые пожелания в адрес президента Узбекистана.

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