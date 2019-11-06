Токаев обсудил с председателем сената Узбекистана планы по развитию сотрудничества двух стран

В 2018 году объем торговли достиг $2,5 млрд. В этом году только за 9 месяцев он превысил показатель прошлого года, то есть на конец года, естественно, объем торговли между нашими странами будет довольно значительным", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По информации пресс-службы Акорды, президент напомнил о своем государственном визите в Узбекистан в апреле текущего года, в ходе которого была достигнута договоренность о наращивании взаимодействия в торгово-экономической сфере с промежуточной целью довести показатели взаимной торговли до $5 млрд.
Глава государства с удовлетворением отметил развитие транспортного сообщения между двумя странами, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.
"Казахстан и Узбекистан в значительной степени не только заинтересованы в развитии сотрудничества друг с другом, но и взаимодополняемы по целому ряду вопросов. Поэтому конечный успех не за горами. Тем более мы с моим коллегой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились предпринимать самые активные действия для развития всестороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Шавката Мирзиёева.
"Ваше избрание на пост главы государства - это признание вашей работы на предыдущем посту. Вы опытный дипломат, влиятельный руководитель и, самое главное, продолжатель идей Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который проводил очень сильную политику по укреплению государственной безопасности и развития экономики Казахстана", - отметила узбекский политик.
В завершение встречи глава государства высказал добрые пожелания в адрес президента Узбекистана.
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