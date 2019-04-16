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Казахстан и Узбекистан намерены обеспечить к концу 2020 года рост взаимной торговли до $5 млрд

15.04.2019, 19:33 5104
Казахстан и Узбекистан намерены обеспечить к концу 2020 года рост взаимной торговли до $5 млрд
Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан и Узбекистан намерены обеспечить к концу 2020 года рост взаимной торговли до $5 млрд. Об этом сегодня в Ташкенте на брифинге по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
 

Нами отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры. Наша цель - обеспечить к концу 2020 года рост взаимной торговли до $5 млрд", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды.

 
Также глава государства отметил, что благодаря создаваемым условиям для бизнеса растет количество казахстанско-узбекских совместных предприятий.
 
"Успешными примерами такого взаимодействия являются проекты по совместной сборке в Казахстане легковых автомобилей, грузовых машин и другой техники. С учетом особой значимости данной сферы для наших экономик достигнута договоренность о продолжении активной работы в этом направлении", - сказал президент Казахстана.
 
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев также отметил успешное проведение в конце прошлого года Форума межрегионального сотрудничества и подчеркнул, что такие встречи открывают перед двумя странами большие перспективы.
 
"Отдельно рассмотрен вопрос создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества на границе Узбекистана и Казахстана. Реализация данного проекта позволит упорядочить приграничную торговлю, улучшить контрольно-пропускную инфраструктуру, а также создать в Центральной Азии крупный торгово-логистический хаб", - сказал глава государства.
 
Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что государственный визит в Узбекистан совпал с открытием Года Казахстана в Узбекистане. Эти события послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и указал, что реализация достигнутых договоренностей послужит дальнейшему развитию сотрудничества Казахстана и Узбекистана в традициях дружбы, доверия и добрососедства. Он заверил, что в качестве главы Казахстана намерен обеспечить преемственность политики Елбасы и продолжить развитие всестороннего казахстанско-узбекского взаимодействия.
 
В свою очередь Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил, что переговоры с Касым-Жомартом Токаевым прошли в духе открытости и полного взаимопонимания. Стороны подтвердили единство долгосрочных целей развития отношений, обстоятельно обсудили повестку двустороннего сотрудничества, региональные и международные вопросы, а также подчеркнули важность усиления совместных мер по противодействию новым угрозам и вызовам безопасности.
 
"Хочу выразить благодарность выдающемуся сыну казахского народа, Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы, моему брату уважаемому Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за огромный неоценимый личный вклад в укрепление казахстанско-узбекских отношений и расширение многопланового сотрудничества. С его именем связаны все впечатляющие достижения Казахстана в укреплении государственности, формировании сильного гражданского общества, становлении современной и конкурентоспособной экономики, росте авторитета страны на международной арене", - заявил президент Узбекистана.
 
Шавкат Мирзиёев также отметил, что для реализации достигнутых в ходе визита договоренностей будет подписана Дорожная карта.
 

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