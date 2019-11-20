Токаев выразил соболезнования президенту ОАЭ

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну, передает Kazakhstan Today.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту ОАЭ в связи с кончиной его брата, видного государственного деятеля ОАЭ шейха Султана бен Заида Аль Нахаяна, сообщила пресс-служба Акорды.

В телеграмме отмечается, что шейх Султан посвятил свою жизнь беззаветному служению интересам Эмиратов и их народа. Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что в памяти народа Казахстана Султан Аль Нахаян навсегда останется как добропорядочный гражданин, авторитетный политик и историческая личность, внесшая существенный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой невосполнимой утратой, от себя лично и от имени народа Казахстана выражаю глубокие соболезнования Вам и всему народу Эмиратов", - говорится в телеграмме.

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