Назарбаев выразил соболезнование президенту ОАЭ в связи с кончиной его брата

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в связи с кончиной его брата, передает Kazakhstan Today.

Елбасы выразил соболезнования президенту ОАЭ шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну в связи с кончиной его брата шейха Султана бен Заида Аль Нахаяна, пишет elbasy.kz

Шейх Султан оставил свой след в истории как выдающаяся личность, внесшая особый вклад в становление и процветание Объединённых Арабских Эмиратов. Уверен, что его яркий образ навсегда останется в памяти Вашего народа", - говорится в телеграмме.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства