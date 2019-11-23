Байбек: Поддержка граждан с особыми потребностями будет в приоритете

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В столице Казахстана наградили лауреатов ежегодной общественной премии "Жан Шуак", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии Nur Otan.

Данная премия присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в культурной, спортивной и общественной жизни страны, а также казахстанцам, активно участвующим в улучшении качества жизни людей с особыми потребностями, сообщили в пресс-службе Nur Otan.

Вручая награду одному из лауреатов, первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что за последние три года в рамках инициированного по поручению Елбасы системного проекта "Кедергісіз келешек" по всей стране адаптировано уже более 20 тыс. социально-значимых объектов, принято 78 поправок в законодательство, пересмотрены СНИПы и другое.

Сегодня в этом зале собрались те, кто показывают свою силу и любовь к жизни. Nur Otan как правящая партия уделяет вопросу поддержки граждан с особыми потребностями важнейшее внимание. Только в этом году в наши общественные приемные обратились более 2 тыс. граждан со специальными потребностями. Каждый четвертый вопрос был решен на месте. Президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова - это представитель нашей фракции в мажилисе. То, что в качестве депутатов сегодня работают такие люди, говорит о том, что будут приниматься соответствующие законы. Будут решаться вопросы данной категории граждан, и Nur Otan будет это поддерживать. Тем более, что 13 тыс. членов партии - это люди со специальными потребностями, и мы это всегда помним", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбековой, с момента учреждения премии "Жан Шуак" ее лауреатами стали уже свыше 60 казахстанцев из самых разных уголков нашей страны.

Успешный человек - не тот, кто заработал много денег, а тот, кто совершил много добрых дел. Уже стало доброй традицией проводить данную церемонию в преддверии Международного дня инвалидов и дня рождения инициатора премии - Омарбекова Ирана Елюбаевича. Сегодня наша законотворческая работа, как депутатов от партии Nur Otan, заключается в устранении всех препятствий, чтобы у нас было инклюзивное процветающее государство, где отсутствуют отношенческие барьеры. Чтобы общественность принимала людей с особыми потребностями на равных", - отметил она.

За вклад в позитивное изменение общественного сознания по отношению к гражданам с инвалидностью лауреатом премии стал Жадрасын Садуакасов.

В номинации "За достижения в развитии волонтерского движения" награды удостоена Юлия Заводчикова из города Костаная. Волонтеры ее клуба "28 петель" вяжут шерстяные комплекты для недоношенных детей.

Обладателем премии "За достижения в области спорта" стал Сиязбек Далиев из города Нур-Султана, завоевавший 4 медали на юношеских Азиатских параолимпийских играх в Токио.

В номинации "За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями" премию получил Канат Байбуров из города Щучинск.

За вклад в развитие предпринимательской деятельности" обладателем статуэтки стала Дина Ердилдинова. Её центр по ремонту колясок для инвалидов проводит техническое обслуживание средств по реабилитации в медико-социальных учреждениях.

В номинации "За лучшее рабочее место, созданное работодателем для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями" лауреатом премии стал Ербол Нуркатов. Он проводит работу по открытию и налаживанию производственных и реабилитационных процессов в лечебно-производственных мастерских для лиц с ментальным нарушением.

За достижения в области искусства и культуры" наградили Екатерину Федоренко из города Усть-Каменогорска. Призер чемпионата страны по бальным танцам на колясках также активно участвует в проекте "Автоволонтер", который предусматривает бесплатное оказание транспортных услуг инвалидам, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства