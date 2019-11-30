Назарбаев призвал добиться создания "безбарьерной Центральной Азии"

Ташкент. 29 ноября. Kazakhstan Today - Добиться создания "безбарьерной Центральной Азии" предложил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает Kazakhstan Today.

После заседания в узком составе главы делегаций провели встречу в расширенном формате.

В ходе выступления на Консультативной встрече Первый Президент Казахстана выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за приглашение принять участие в мероприятии высокого уровня, подчеркнув, что начатый в прошлом году в столице Казахстана диалог открыл новую страницу в истории Центральной Азии.

Он кардинально улучшил картину нашего сотрудничества. Диалог сигнализировал пяти странам, что наша дружба будет жить веками. Дан старт активизации контактов на всех уровнях", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также рассказал об истории развития кооперации между центральноазиатскими странами.

В контексте объединения потенциала государств-участников встречи для повышения благосостояния народов всех стран Первый Президент Казахстана предложил заключить "Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".

В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме этого, в целях усиления безопасности в регионе Елбасы предложил провести в следующем году встречу секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии.

Вместе с тем Первый Президент Казахстана призвал правительства стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического развития.

Необходимо добиться создания "безбарьерной Центральной Азии" за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также предложил всем главам государств учредить 15 марта новый праздник - День Центральной Азии.

Отдельное внимание было уделено и усилению взаимодействия в культурно-гуманитарной области. Так, в рамках этого направления Нурсултан Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.

Колыбель тюркского мира - город Туркестан - переживает сейчас свой новый ренессанс. При этом он, несомненно, сохранит свою культурно-историческую и духовную сердцевину. Мы обретем в его лице прекрасный мегаполис, который станет нашей общей с вами новой гордостью. Поэтому приглашаю глав братских государств Центральной Азии посетить этот древний город осенью следующего года", - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершение Елбасы выразил необходимость расширения и углубления наследия стран Центральной Азии.

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