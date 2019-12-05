Мажилис одобрил ряд законопроектов

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили ряд новых законопроектов, направленных на повышение социального благополучия казахстанцев и улучшение инвестиционного климата страны, передает Kazakhstan Today.

В частности, депутаты одобрили конституционные поправки в проект Конституционного закона "О международном финансовом центре Астана".

"Предусматривается введение понятия "инвестиционное резидентство" и программы инвестиционного налогового резидентства, которая предполагает получение инвестиционной визы", - отметили в мажилисе.

Депутатами внесены поправки в части уплаты "обязательного платежа в бюджет" за выдачу документа, подтверждающего резидентство Казахстана, в порядке и размере, установленных Налоговым кодексом, вместо "ежегодной обязательной фиксированной платы".

На пленарном заседании мажилис одобрил во втором чтении законопроект с сопутствующими поправками "О статусе педагога". В ходе работы депутаты внесли ряд поправок, направленных, в частности, на снижение нормативной учебной нагрузки с 18 до 16 часов для учителей школ с 1 сентября 2021 года, установление доплаты за степень магистра по научно-педагогическому направлению в размере 10 МРП и для учителей госорганизаций образования в области культуры и спорта и военных учебных заведений.

Кроме того, предусматриваются единовременные выплаты педагогам, удостоенным почетного звания "Казакстаннын енбек сінірген устазы" в размере 1000 МРП, а также подготовившим победителей и призеров международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников. Педагогам, работающим в сельской местности, земельные участки для ИЖС планируется предоставлять в приоритетном порядке.

Также закрепляются права педагога на уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение со стороны обучающихся, воспитанников и их родителей или иных законных представителей.

Во втором чтении "добро" мажилиса получили и законодательные поправки по вопросам железнодорожного транспорта.

По инициативе депутатов в КоАП вводится новая статья, предусматривающая административную ответственность за нарушение правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте.

Кроме того, ответственность за содержание стрелочных переводов и переездов включена в состав нарушений требований законодательства Казахстана о железнодорожном транспорте.

Депутаты мажилиса одобрили и законопроект о ратификации межправительственной Конвенции и Протокола к ней между Казахстаном и Кипром об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

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