Токаев и Меркель провели переговоры

Берлин. 5 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель провели переговоры в Берлине , передает Kazakhstan Today.

Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла перед зданием ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского союза, главный оркестр бундесвера исполнил национальные гимны двух государств, сообщили в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.

По завершении церемонии президент Казахстана и канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства.

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры.

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