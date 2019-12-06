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Токаев и Меркель провели переговоры

05.12.2019, 19:25 4726
Токаев и Меркель провели переговоры
Берлин. 5 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, передает Kazakhstan Today.
 
Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла перед зданием ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского союза, главный оркестр бундесвера исполнил национальные гимны двух государств, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.
 
По завершении церемонии президент Казахстана и канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.
 
Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства.
 
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры.
 

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