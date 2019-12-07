Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Kazakhstan Today.

Президенты двух стран провели переговоры, на которых был рассмотрен широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны связывают дружественные отношения, поэтому он свой первый официальный визит в государства Европейского союза совершает именно в Германию.

Франк-Вальтер Штайнмайер высказал признательность в связи с этим, отметив важность проведенных переговоров для дальнейшего наращивания сотрудничества Казахстана и Германии.

Кроме того, в рамках официального визита в Германию Касым-Жомарт Токаев встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. В ходе встречи обсуждены возможности расширения казахстанско-германского сотрудничества и укрепления деловых связей двух стран.

Германия является 4-й крупнейшей экономикой в мире, но по объему инвестиций в Казахстан занимает лишь 12-е место. Мы хотим предоставить эксклюзивные преференции для немецких бизнесменов, которые приедут в Казахстан в качестве инвесторов. У нас есть специальные экономические зоны, поэтому мы обеспечим для них хорошие условия", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Герхард Шрёдер позитивно оценил принимаемые в Казахстане меры по привлечению инвесторов и высказал свои предложения по реализации совместных бизнес-проектов в секторах реальной экономики. По мнению известного политического деятеля, Казахстану следует обратить внимание не только на крупные немецкие компании, но и на потенциал малого и среднего бизнеса этой страны.

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