Президента РК пригласили принять участие в заседании Мюнхенской конференции

Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, передает Kazakhstan Today.
Глава государства рассказал об итогах переговоров с руководством Германии, отметив значимость привлечения на казахстанский рынок немецкого бизнеса, технологий и инвестиций, сообщила пресс-служба Акорды.
Вольфганг Ишингер сообщил о подготовке к намеченному на следующий год очередному заседанию Мюнхенской конференции и пригласил президента Казахстана принять участие в данном авторитетном форуме.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
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