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Президента РК пригласили принять участие в заседании Мюнхенской конференции

06.12.2019, 16:51 7669
Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства рассказал об итогах переговоров с руководством Германии, отметив значимость привлечения на казахстанский рынок немецкого бизнеса, технологий и инвестиций, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Вольфганг Ишингер сообщил о подготовке к намеченному на следующий год очередному заседанию Мюнхенской конференции и пригласил президента Казахстана принять участие в данном авторитетном форуме.
 
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

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