Президента РК пригласили принять участие в заседании Мюнхенской конференции

"Мы все еще страдаем провинциальным мышлением. Это наглядно видно по нашим дискуссиям вокруг международных и внешнеполитических тем. Вместо того чтобы отталкиваться от национальных интересов, от вопроса, что нам выгодно или, наоборот, не выгодно для наших интересов".