"Сарыозенского супермена" наградили государственной медалью "Шапагат"

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В канун Дня независимости в Центральном аппарате партии Nur Otan за значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие страны и плодотворную общественную деятельность государственными и партийными наградами отметили наиболее активных в этом году членов партии, передает Kazakhstan Today.

Старшее поколение знает, что на заре независимости почти всех казахстанцев беспокоил главный вопрос: сумеем ли мы удержать государство, удастся ли поднять страну? Закрывались предприятия, безработица. Нечем было кормить народ. Но, благодаря упорству, таланту и авторитету Первого Президента Нурсултана Назарбаева, за короткое время были проведены необходимые рыночные реформы, привлечено свыше $300 миллиардов прямых зарубежных инвестиций. Были утверждены государственные границы, признанные всем международным сообществом. Построены тысячи километров дорог, школы, больницы. Если в 90-е более трети казахстанцев находились за чертой бедности, то сегодня показатель снизился уже до 4,6%. Сегодня мы собрались в преддверии нашего самого священного праздника - Дня Независимости, чтобы поздравить тех, кто внес свой вклад в становление нашей государственности, укрепление общественного согласия, стабильности, единства и консолидации вокруг государственного курса Елбасы", - подчеркнул первый зампред партии Бауыржан Байбек.

Как сообщили в пресс-службе Nur Otan, среди награжденных Бауыржан Байбек особо отметил 82-летнего жителя отдаленного аула Тикенекты Карагандинской области Миниагзама Авлияримова.

Вот уже на протяжении полувека он помогает односельчанам на своем тракторе ДТ-75. Летом косит траву и заготавливает сено для всех нуждающихся. Укрепляет дамбы, предупреждая подъем в реках. А зимой чистит дороги от снежных заносов, так как до ближайшего райцентра более 300 километров. Все это Миниагзам Авлияримов делает абсолютно безвозмездно. За это местные дети назвали его "Сарыозенским суперменом".

Из новостей о нем узнал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства лично поручил наградить Миниагзама Авлияримова государственной медалью "Шапагат".

Пока энергия есть, буду работать. Мой принцип - работать на благо родины и людей, от этого силы сами по себе появляются. 60 лет назад я устроился трактористом в совхоз Сарыозен, это сейчас он называется Тикенекты. В этой деревне я создал семью и воспитал пятерых детей. Свой трактор DT-75 я называю Дос-Темир, что значит железный друг. Я не представляю свою жизнь без трактора. Шум его мотора для меня как стук сердца. Я никогда не просил наград или званий. Просто хочу, чтобы моя честная жизнь была примером для молодежи", - скромно сказал Миниагзам Авлияримов.





В ходе торжественной церемонии орденом "Курмет" от имени президента страны также была награждена директор корпоративного фонда "Болашак" Динара Чайжунусова. В рамках партийного проекта "Кедергісіз келешек" фондом во всех 17 регионах Казахстана открыто уже 43 кабинета поддержки инклюзии. Создано 420 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест. Для реализации прав особенных детей только членами фонда "Болашак" внесено уже более 60 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты в части развития инклюзивного образования.

Ордена "Курмет" была удостоена учредитель общественного фонда "Касиетті жол" Динара Закиева. Организацией реализован ряд успешных проектов по поддержке детей с ДЦП. В рамках партийных проектов "Бакытты отбасы" и "Кедергісіз келешек" оказывается совместная поддержка многодетным семьям и людям с особыми потребностями.

Государственной медалью "Ерен енбегі ушін" был также награжден заместитель директора объединения инвалидов "Центр независимая жизнь "ДОС" Ардак Оторбаев. Несколько месяцев назад он завоевал серебряную медаль на Международном турнире по танцам на колясках.

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