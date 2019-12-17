Путин поздравил Токаева по случаю Дня независимости Казахстана

Москва. 16 декабря. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника - Дня независимости , передает Kazakhstan Today.

Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в социально-экономической, научно-технической и многих других областях, высокий авторитет страны на мировой арене, а также конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Казахстана динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, а двустороннее сотрудничество на различных направлениях и координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов дают хорошую отдачу.

Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных российско-казахстанских связей в интересах укрепления стабильности и безопасности на евразийском континенте.

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