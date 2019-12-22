Путин показал лидерам стран СНГ архивные документы о соглашениях европейских стран с Третьим Рейхом

Санкт-Петербург. 20 декабря. Kazakhstan Today - Лидеры стран СНГ, собравшиеся на неформальную встречу в Санкт-Петербурге, побывали на историко-документальной выставке "1939 год. Начало Второй мировой войны". Экспозиция развернута в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, передает Kazakhstan Today.

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить коллегам по СНГ копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны, пишет ТАСС

Я в принципе достаточно подробно рассказал (о представленных документах), у меня предложение: коллеги ко мне уже подходили и просили копии документов. Надо сделать подборку, и мы разошлем", - поручил Путин руководителю Федерального архивного агентства Андрею Артизову.

Путин зачитал ряд исторических документов, доказывающих, что истинными причинами Второй мировой войны стал комплекс факторов, в том числе и отдельные соглашения европейских стран с Третьим Рейхом, а также Мюнхенское соглашение 1938 года. При этом он подчеркнул, что Пакт Молотова - Риббентропа был далеко не единственным двусторонним документом, подписанным с фашистской Германией, перечислив несколько других аналогичных соглашений, которые страны Европы подписали до СССР.

В частности, по словам Путина, соглашение о ненападении с фашистской Германией первой подписала Польша еще в 1934 году, затем аналогичные по своей сути документы подписали Великобритания (1935 и 1938 годы), Франция (1938 год), Литва и Латвия (1939 год).

Таким образом, договор между СССР и Германией был одним из последних в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом отмечу, что Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности, по сути, антифашистской коалиции в Европе", - указал российский лидер.

Путин напомнил о грабительских по отношению к Германии условиях Версальского мирного соглашения после Первой мировой войны, отметив, что Берлин закончил платить по этим обязательствам относительно недавно, "последние выплаты в размере €70 млн были осуществлены 3 октября 2010 года". Российский лидер выразил уверенность, что "именно дух "Версаля" сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии".

Президент РФ также указал, что немаловажную роль в начале Второй мировой войны сыграло подписанное Германией, Великобританией, Францией и Италией Мюнхенское соглашение 1938 года. "То, что произошло в Мюнхене, то, что так называемые западные демократии сдали своего союзника (Чехословакию), это начало войны. Именно Мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной. В 1938 году Гитлера еще можно было остановить коллективными усилиями европейских государств, это признавали и западные лидеры", - сказал он.

По словам российского лидера, европейские страны шли на сотрудничество с фашистской Германией, чтобы ослабить позиции СССР, "и в прошлом, и сейчас пугают Россией - и царской, и советской, и современной, ничего не меняется, смысл сохраняется". "В основе всего, что я сейчас показал, безусловно, лежит патологическая русофобия, это понимали и в европейских столицах", - добавил президент России.

У меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов. Да, мы знаем, кто такой Сталин, да, мы дали ему свои оценки, но фактом остается то, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня 1941 года - на Советский Союз", - сказал он, комментируя зачитанные исторические документы о действиях политиков европейских стран предвоенного периода.

В завершение своего выступления президент России зачитал цитаты ряда западных политиков - современников событий Второй мировой войны о вкладе ее участников в победу над фашизмом. Так, он напомнил слова на эту тему президентов США Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна, а также процитировал слова из личного послания Уинстона Черчилля в адрес Сталина, написанного в 1945 году: "Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений".

Но мы видим, как реагируют нынешние поколения политиков", - добавил Путин.

Президент РФ посетовал, что в современной Европе зачастую "оскверняют могилы тех людей, которые побеждали в войне, жизни свои отдали, в том числе в Европе, освобождая эти страны от нацизма".

Ведь Сталин же здесь совершенно ни при чем, те бойцы Красной Армии, которым были поставлены памятники в Европе, это самые простые люди, в основном, крестьяне, рабочие, и многие из них пострадали от того же самого сталинского режима - кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря. Эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма, а теперь их памятники сносят - в том числе для того, чтобы не всплыли факты фактического сговора с Гитлером руководителей некоторых европейских стран", - сказал российский лидер. При этом отметил: "Это мстят не большевикам, а делают все, чтобы скрыть свою собственную позицию".

Но мы с вами точно не сможем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще, и в Европе в частности имели это в виду. И если не хотят слушать нас, то пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке", - заключил глава российского государства.

Как пишет ТАСС, детальная лекция Путина для лидеров СНГ заняла почти час, после чего российский президент предложил коллегам осмотреть небольшую выставку. Экспозиция охватывает период со встречи в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года, в результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Уникальные архивные документы демонстрируют интересы каждого из участников будущего мирового конфликта. Среди них - текст Мюнхенского соглашения 1938 года, англо-германское соглашение и франко-германская декларация 1938 года, отчет командующего отдельной оперативной группой "Силезия" Владислава Бортновского о подготовке наступательной операции по захвату Тешинской области в октябре 1938 года, личная нота наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова послу Германии в СССР Вернеру фон дер Шуленбергу о невозможности признания советским правительством включения Чехии в состав Третьего рейха. Записи заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР во время переговоров в Москве, запись беседы наркома обороны СССР Климента Ворошилова с главой французской военной миссии Жозефом Думенком позволяют понять ситуацию, сложившуюся в последние предвоенные дни.

Особое место на выставке занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директива Верховного главнокомандования вермахта о единой подготовке германских вооруженных сил к войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши. В экспозицию также включены советско-германский Договор о ненападении и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года.

На выставке демонстрируются документы, находящиеся на хранении в Российском государственном военном архиве, Архиве социально-политической истории, Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве кинофотодокументов, Архиве внешней политики МИД РФ, Архиве президента России.

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