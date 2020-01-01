Государственный секретарь США посетит Казахстан

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - 5 января 2020 года планируется визит в Нур-Султан государственного секретаря США Майкла Помпео, передает Kazakhstan Today.

"В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны и внешнеполитического ведомства РК, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Как сообщалось ранее, в сентябре в рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом . В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.

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