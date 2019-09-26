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Токаев встретился с Трампом

25.09.2019, 20:33 6562
Токаев встретился с Трампом
Нью-Йорк. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом США Дональдом Трампом, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.
 

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