Токаев встретился с Трампом

Нью-Йорк. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом США Дональдом Трампом, передает Kazakhstan Today.

В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.

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