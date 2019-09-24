Токаев прибыл в США

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Соединённые Штаты Америки, передает Kazakhstan Today.

В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также проведёт встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса, сообщает "Хабар 24"

Прибытие президента Казахстана в США было анонсировано в виде статьи Касым-Жомарта Токаева, вышедшей в американском издании The Hill.

Если проанализировать статью Касым-Жомарта Токаева, то можно сделать вывод, что основная её часть посвящена привлечению американского капитала в экономику Казахстана. Речь об инвестициях. В прошлом году их приток увеличился на 45%. По словам президента, ему хотелось бы видеть ещё больше вовлеченных в казахстанскую экономику американских компаний и инвесторов.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, статья в The Hill: "Связи между нашими странами, конечно, выходят далеко за рамки экономики. Мы установили тесные партнерские отношения с США и тесно сотрудничаем по многим важным внешнеполитическим вопросам. Это не изменится. Под моим руководством Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую мы так успешно проводили в течение последних трех десятилетий".

Визит Касым-Жомарта Токаева в Соединённые штаты Америки - первый в статусе президента Казахстана. Но не первый для него лично. Токаев работал на посту заместителя генерального секретаря ООН. Поэтому чем-то новым эта поездка не станет, наоборот, прежний опыт и завоёванный авторитет на международной арене будут только на руку во время участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

График в Штатах ожидается напряжённым. Глава государства выступит на общих дебатах и примет участие в Политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития. Президент встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.

В этом году тема сессии Генеральной ассамблеи - "Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода". Глава государства сделает на эту тему ряд предложений. В целом на полях сессии будет представлено видение Казахстана устойчивого развития, продовольственной безопасности, всеобщего охвата услугами здравоохранения и образования, вопросов окружающей среды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства