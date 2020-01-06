Глава МИД РК в беседе с иранским коллегой выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Глава Министерства иностранных дел Казахстана в разговоре с иранским коллегой выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе, передает Kazakhstan Today.

5 января 2020 года по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба МИД РК.

Глава МИД ИРИ проинформировал о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Министр Тлеуберди выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе. Он призвал все стороны к проявлению сдержанности для предотвращения эскалации напряженности и к поиску политико-дипломатических путей решения конфликта, отметили в пресс-службе.

Напомним, 3 января сообщалось об убийстве в Ираке в результате авиаудара США иранского генерала Касема Сулеймани , командующего элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США. Представитель американских властей сообщил агентству "Рейтер", что ВВС США нанесли авиаудар по целям, связанным с Ираном, писала "Русская служба Би-би-си".

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