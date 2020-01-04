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Главный военный стратег Ирана убит при ударе ВВС США в Багдаде

03.01.2020, 11:33 11044
Багдад. 3 января. Kazakhstan Today - Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, убит в Ираке в результате авиаудара США, передает Kazakhstan Today.
 
Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США. Представитель американских властей сообщил агентству "Рейтер", что ВВС США нанесли авиаудар по целям, связанным с Ираном, пишет "Русская служба Би-би-си".
 
По информации иракского телевидения, Сулеймани оказался в числе людей, погибших в результате удара в районе аэропорта Багдада, где взорвались три ракеты. Местная полиция заявила, что в результате погиб один человек и еще девять получили ранения.
 
В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) также подтвердили смерть генерала, сообщив, что он погиб в результате удара с американских вертолетов.
 
Вскоре после появления сообщений о гибели генерала президент Дональд Трамп разместил на своей странице в "Твиттере" изображение американского флага, не сопроводив его никаким комментарием.
 
Касем Сулеймани был весьма значимой фигурой в иранском истеблишменте. Подразделение "Кудс", которое он возглавлял, подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана, аятолле Хаменеи.
 
Отмечается также, что вслед за авиаударом мировые цены на нефть выросли на 4%.
 

По указанию президента, вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия для защиты персонала США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), внесенных США в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Пентагона.

 
В американском оборонном ведомстве сообщили также, что удар был направлен на предотвращение дальнейших нападений со стороны Ирана.
 

США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире", - говорится в заявлении Пентагона.

 
Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани. По информации американских военных, Касем Сулеймани и его силы "Кудс" несут ответственность за гибель сотен американских военных, а также военнослужащих международной коалиции, и за ранения тысяч из них.
 
Как заявили в КСИР, вместе с Сулеймани был убит глава иракской шиитской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Махди Мухандиз.
 
Также поступают сообщения о том, что ряд руководителей группировки были захвачены американскими военными в Багдаде, однако подтверждения этой информации пока нет.
 

Катаиб Хезболла" - военизированная шиитская иракская группировка, которая была сформирована в 2007 году при поддержке Ирана. По заявлению США, "Катаиб Хезболла" тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.

 
Как считает американская администрация, КСИР выступает главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США, по всему Ближнему Востоку.
 

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