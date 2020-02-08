Концепция закона о митингах вынесена на публичное обсуждение

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Концепция закона о мирных собраниях вынесена на публичное обсуждение. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Kazakhstan Today.

Как вы знаете, на заседании Национального совета общественного доверия главой государства было дано поручение разработать новый закон о мирных собраниях . Сегодня нашим министерством на сайте Открытого правительства размещен проект концепции данного нормативно-правового акта", - написал Абаев в Facebook .

Он отметил, что на основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений. В течение 10 рабочих дней все желающие могут оставить свои замечания и комментарии по представленной концепции, которые в дальнейшем будут рассмотрены.

Вынесенный на обсуждение документ включает формировку ключевых понятий, таких как мирное собрание, митинг, пикетирование, собрание, демонстрация, организатор, участник, агитация, специализированное место проведения и т.д., которые, в свою очередь, внесут ясность во многие вопросы, возникающие при использовании гражданами РК своего права на мирные собрания.

Ключевыми должны стать такие понятия, как "мирное собрание", которое будет включать в себя все формы выражения, имеющиеся в законодательстве;

митинг", "пикетирование", "собрание", "демонстрация" - в этих определениях будет непосредственно детализироваться специфика каждой из форм мирного собрания; "организатор", "участник", "журналист" - этими понятиями законодательство разграничит всех субъектов мирных собраний.

Также предлагается внедрить в законодательство базовые принципы мирных собраний, среди которых: ненасильственный характер; законность; обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц; добровольность участия.

Предлагается определить специализированные места для проведения мирных собраний, с учетом озвученного президентом РК принципа - "не на окраине городов". При определении таких специализированных мест должна учитываться инфраструктурная развитость данного места.

Отмечается, что при определении специализированных мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться возможность достижения цели мирных собраний, удобство организации, транспортная доступность мест, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц.

Планируется внедрение смешанной модели проведения мирных собраний - уведомительного и регламентированного порядка. Уведомительный порядок будет предусмотрен для пикетов, митингов, собраний, при условии участия менее 250 человек в определенном местным представительным органом специализированном месте. В случае отсутствия ответа местного исполнительного органа в течении установленного срока, проведение мирного собрания считается согласованным по умолчанию.

Регламентированный порядок проведения мирного собрания будет предусмотрен для шествий, демонстраций, митингов и собраний, при участии более 250 человек в определенном местным представительным органом специализированном месте. Кроме того, местным исполнительным органам будет дано право предлагать альтернативное место проведения мирного собрания - в целях обеспечения прав и свобод человека, государственной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм и иного имущества.

Организаторы мирных собраний смогут проводить агитацию, сообщая информацию о времени, месте (местах), маршруте следования участников и иную информацию, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенные в соответствии с законодательством РК.

В то же время у каждого из сторон мирных собраний будут определены конкретные права и обязанности, что позволит избежать конфликтных ситуаций. В частности, организатор будет обязан: уважать законные права и интересы физических и юридических лиц при проведении мирных собраний; иметь отличительный знак организатора мирных собраний.

Журналисты будут вправе по предъявлению удостоверения представителя СМИ, отличительного знака присутствовать в местах проведения мирных собраниях. При этом они обязаны не препятствовать законным действиям организатора мирных собраний, сотрудников местных исполнительных органов и органов внутренних дел.

Также законопроектом будет установлен исключительный перечень оснований для отказа в проведения мирных собраний, к примеру: если целью их проведения является разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, насильственное ниспровержение конституционного строя, либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан. Если в месте проведения мирного собрания введено военное или чрезвычайное положение, а также иные основания, предусмотренные законом.

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