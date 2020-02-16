Казахстан ратифицировал протокол о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий закон подписал сегодня глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Протокол был подписан в Женеве 17 июня 1925 года. Его целью является установление запрета на применение на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, веществ и процессов, а также бактериологических средств ведения войны.

Как отмечалось во время обсуждения в сенате , протокол имеет важное значение для сотрудничества Казахстана с государствами-участниками Протокола по формированию всеобщей политики по запрещению бактериологических и химических средств ведения войны.

Задачей Протокола является определение основополагающих норм международного права, подтверждающего запрещение применения химического оружия и распространяющего это запрещение на бактериологические средства ведения войны.

"Ожидаемым результатом ратификации Протокола станет признание Казахстаном в полном объеме международных правовых обязательств, связанных с химической и биологической безопасностью и "послужит подтверждением конструктивной политики нашей страны в области нераспространения оружия массового уничтожения", - сообщала пресс-служба сената .

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