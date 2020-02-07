Парламент Казахстана ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе заседания заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, задачей документа является закрепление механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в сфере профилактической деятельности, совместного противодействия экстремизму, оказания правовой помощи. Также принятие Конвенции будет способствовать унификации законодательства сторон, проинформировали в пресс-службе сената.

Новацией документа является общее видение правовых основ противодействия насильственному покушению на законную власть - не только в контексте растущих террористических угроз, но и в более широком смысле предупреждения любого государственного переворота", - сказал Нуржан Нурсипатов.

Также депутаты сената ратифицировали Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

По словам сенатора Гумара Дюсембаева, конвенция предполагает внесение основных положений инициативы BEPS в существующие международные налоговые соглашения путем применения согласованных минимальных стандартов с определенными оговорками для предоставления странам гибкости в части ведения национальной фискальной политики.

Кроме того, сенат ратифицировал Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

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