МИД РК опубликовал заявление в связи с временным прекращением огня в Йемене

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК опубликовало заявление о прекращении огня в Йемене, передает Kazakhstan Today.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует инициативу Арабской коалиции об одностороннем прекращении огня в Йеменской Республике сроком на две недели, начиная с 9 апреля 2020 года. Мы выражаем надежду на то, что это решение поможет йеменскому народу в противостоянии последствиям распространения коронавируса COVID-19, а также станет важным шагом на пути создания необходимых условий для постоянного прекращения огня и возобновления переговоров о всеобъемлющем политическом урегулировании кризиса в Йемене", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в октябре 2019 года, выступая на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что многочисленные конфликтные точки в регионе, включая Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в геополитические "мины замедленного действия".

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