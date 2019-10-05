Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС

Сочи. 4 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Kazakhstan Today.





В этом году представительный форум, объединяющий авторитетных политиков, известных экспертов и общественных деятелей из десятков стран мира, был посвящен обсуждению роли Востока в глобальной геополитике.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства напомнил о том, что Казахстан исторически и географически связан и с Востоком, и с Западом

"Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, "Азиатский век" - это факт, который подтверждается темпами прироста населения, ВВП, торговли, промышленного и высокотехнологичного производства.

В 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по доходам были азиатскими. Компании из Азии сегодня являются одними из мировых лидеров в сфере цифровых технологий. Страны континента обеспечивают более 50% роста глобального ВВП, стимулируя международную торговлю и инвестиции", - отметил глава государства.

В выступлении наряду с позитивными тенденциями были перечислены и тревожные факторы глобального и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев считает, что многочисленные конфликтные точки в регионе, включая Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в геополитические "мины замедленного действия".

Президент Казахстана указал на острый дефицит доверия и диалога между основными региональными игроками, возрождение элементов "холодной войны", противостояние, санкции и недоверие.

Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим "лоскутное одеяло" из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны", - констатировал глава государства.

Поэтому, как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан в качестве председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует активизировать контакты с другими многосторонними институтами.

Злободневной, как считает казахстанский руководитель, остается и проблема изменения климата.

Рост мировых температур приводит к ускорению темпов таяния ледников, опустынивания и эрозии почвы. В этой связи фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды. Хорошо известно, что эта тема входит в число потенциальных факторов дестабилизации и в регионе Центральной Азии", - заявил президент.

В этом контексте, как отметил глава государства, Казахстан делает ставку на последовательную совместную работу с другими государствами и международными организациями с целью недопущения конфликтных ситуаций.

Кроме того, как было замечено в выступлении, Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС.

"Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Явный признак этого - расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на пространстве от Сингапура до Сербии", - полагает Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о миротворческих усилиях нашей страны, он акцентировал внимание на том, что Казахстан является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. Президент подтвердил готовность и впредь поддерживать усилия по поиску жизнеспособных решений для Ближнего Востока, в том числе Астанинский процесс по Сирии. Наша страна также будет пристально следить за ситуацией в Афганистане и продолжит оказание помощи этой стране, где в последние месяцы ситуация существенно ухудшилась.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения.

Полезную роль может сыграть СВМДА, которое доказало востребованность как площадка для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности. Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании данного форума в полноценную организацию", - считает Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении было отмечено, что Казахстан продолжит деятельность по предотвращению рисков современности.

Без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться "колоссом на глиняных ногах". Без коллективных усилий вместо "азиатского века процветания" можно получить "азиатское Смутное время" с мрачными последствиями для всего Земного шара", - предостерег президент.

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи он напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал СВМДА и ОБСЕ.

Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов", - сказал глава государства.

В ходе пленарной сессии также выступили президент России Владимир Путин, король Иордании Абдалла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает пресс-служба Акорды.





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