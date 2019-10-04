В Сочи состоялась встреча президентов Казахстана и России

Сочи. 3 октября. Kazakhstan Today - В Сочи состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today.

"В Сочи провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть", - написал в Twitter глава государства.

По информации пресс-службы президента РФ, Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента РФ принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Это наш общий праздник, я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, правительству России, все места захоронения содержатся в очень хорошем состоянии. Действительно, это наш общий праздник. Недавно обнаружено место захоронения в Ивановской области 73 воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны. И мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свои жизни за Великую Победу", - сказал Токаев.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, президент РК отметил, что между двумя странами полное взаимопонимание.

Мы поднимем планку нашего сотрудничества, которое, по сути, является стратегическим партнёрством, а также союзничеством, на новый уровень", - сказал Токаев.

Думаю, что у нас полное взаимопонимание, что показали результаты последнего саммита Евразийского экономического союза в Ереване. Конечно же, было нелегко, поскольку в любой организации, даже в интеграционной организации, возникают вопросы, которые требуют детального обсуждения, дискуссии, но и самое главное - принятия решения, что мы и сделали", - сказал президент РК.

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