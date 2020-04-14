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Токаев примет участие в рабочей встрече ВЕЭС по видеосвязи

13.04.2020, 19:31 6508
Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает Kazakhstan Today.
 

14 апреля президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции. В ходе мероприятия будут обсуждены совместные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

 
Он добавил, что по итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов Высшего Евразийского экономического совета.
 

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