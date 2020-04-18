Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о защите прав трудовых мигрантов и поправки в соглашение с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан", - сообщил сайт Акорды.

Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между странами в области регулирования процесса трудовой миграции и предоставлению правовой основы для защиты прав трудящихся-мигрантов двух государств, пояснял ранее министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов

В соответствии с договоренностями трудящиеся-мигранты имеют право на время отдыха, получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с законодательством принимающего государства и условиями трудового договора.

При этом медицинские услуги, не входящие в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказываются на платной основе или в рамках добровольного медицинского страхования.

Оплата и другие условия труда трудящихся-мигрантов регулируются трудовым договором с работодателем в соответствии с законодательством принимающего государства. При этом оплата труда не должна быть ниже, а условия труда не должны быть менее благоприятными, чем для граждан принимающего государства.

Кроме того, в случае смерти либо получения трудящимся-мигрантом увечья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, работодатель осуществляет выплаты и компенсации, установленные законодательством принимающего государства.

Кроме этого, президент РК подписал закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года".

Тексты законов публикуются в печати.

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