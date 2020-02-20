Мажилис одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о защите прав трудящихся-мигрантов

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Рассмотрев на пленарном заседании мажилиса парламента РК, депутаты палаты одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов", передает Kazakhstan Today.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов напомнил, что в апреле 2019 года в рамках государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в Ташкенте был подписан ряд двусторонних правительственных документов, среди которых и вышеуказанное соглашение.

Биржан Нурымбетов подчеркнул, что ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между странами в области регулирования процесса трудовой миграции и предоставлению правовой основы для защиты прав трудящихся-мигрантов двух государств.

В соответствии с договоренностями трудящиеся-мигранты имеют право на время отдыха, получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с законодательством принимающего государства и условиями трудового договора.

При этом медицинские услуги, не входящие в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказываются на платной основе или в рамках добровольного медицинского страхования.

Оплата и другие условия труда трудящихся-мигрантов регулируются трудовым договором с работодателем в соответствии с законодательством принимающего государства. При этом оплата труда не должна быть ниже, а условия труда не должны быть менее благоприятными, чем для граждан принимающего государства.

Кроме того, в случае смерти либо получения трудящимся-мигрантом увечья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, работодатель осуществляет выплаты и компенсации, установленные законодательством принимающего государства.

Ратификация не потребует принятия других нормативных правовых актов и не повлечет дополнительных финансовых затрат.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства