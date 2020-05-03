Токаев прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Прекращены полномочия депутата сената парламента РК Дариги Назарбаевой, передает Kazakhstan Today.

Указом Главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, Дарига Назарбаева являлась депутатом сената с 13 сентября 2016 по 20 марта 2019, возглавляла постоянный комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.

Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в Темиртау Карагандинской области. Училась на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, историческом факультете КазГУ им. С.М. Кирова, являлась стажёром-исследователем исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирантом МГУ им. М.В.Ломоносова.

Работала вице-президентом Детского благотворительного Фонда "Бобек", вице-президентом Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана". Также являлась директором Национального телевизионного информационного агентства "Хабар", генеральный директор Республиканского государственного предприятия "Агентство "Хабар", позднее - президентом и председателем совета директоров ЗАО "Агентство "Хабар".

19 сентября 2004-20 июня 2007 - депутат III созыва мажилиса парламента РК (по списку Республиканской партии "Асар"), с февраля 2005 по 20 июня 2007 -руководитель депутатской группы "Аймак".

С 2007 года - директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан.

20 января 2012 - сентябрь 2015 - депутат мажилиса V созыва (по списку Народно-демократической партии "Нур Отан"), председатель комитета по социально-культурному развитию.

3 апреля 2014 - сентябрь 2015 - заместитель председателя мажилиса парламента Казахстана, руководитель фракции "Нур Отан".

11 сентября 2015 - 13 сентября 2016 - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

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