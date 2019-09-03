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Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Дарига Назарбаева избрана спикером сената, передает корреспондент агентства.

Кандидатуру Назарбаевой на этот пост выдвинул президент РК Касым-Жомарт Токаев. В ходе тайного голосования за нее отдали голоса 48 сенаторов.

Напомним, в июле президент РК подписал указы о назначении , в том числе повторно, депутатов сената Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы, Лукина Андрея Ивановича, Назарбаевой Дариги Нурсултановны, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитовой Даны Омирбаевны и Сафинова Канатбека Бейсенбековича.

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