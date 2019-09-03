Система Orphus

Дарига Назарбаева избрана спикером сената

02.09.2019, 13:05 11989
Дарига Назарбаева избрана спикером сената
фото: Atameken Business Channel
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Дарига Назарбаева избрана спикером сената, передает корреспондент агентства.
 
Кандидатуру Назарбаевой на этот пост выдвинул президент РК Касым-Жомарт Токаев. В ходе тайного голосования за нее отдали голоса 48 сенаторов.
 
Напомним, в июле президент РК подписал указы о назначении, в том числе повторно, депутатов сената Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы, Лукина Андрея Ивановича, Назарбаевой Дариги Нурсултановны, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитовой Даны Омирбаевны и Сафинова Канатбека Бейсенбековича. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая