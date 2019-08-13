Прекращены полномочия шести депутатов сената

Указами главы государства прекращены полномочия следующих депутатов сената парламента Республики Казахстан: Громова Сергея Николаевича, Кима Георгия Владимировича, Куставлетова Дулата Рашитовича, Тусупбекова Рашида Толеутаевича", - сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее также пресс-служба проинформировала о прекращении полномочий сенаторов Бырганым Айтимовой и Аскара Бейсенбаева.
Кроме того, президент РК подписал указы о назначении, в том числе повторно, депутатов сената Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы, Лукина Андрея Ивановича, Назарбаевой Дариги Нурсултановны, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитовой Даны Омирбаевны и Сафинова Канатбека Бейсенбековича.
Помимо этого, депутатами сената назначены Нурторе Жусип и Аскар Шакиров.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства