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Прекращены полномочия шести депутатов сената

12.08.2019, 18:30 11017
Прекращены полномочия шести депутатов сената
Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Указом президента Казахстана прекращены полномочия шести депутатов сената, передает Kazakhstan Today.
 

Указами главы государства прекращены полномочия следующих депутатов сената парламента Республики Казахстан: Громова Сергея Николаевича, Кима Георгия Владимировича, Куставлетова Дулата Рашитовича, Тусупбекова Рашида Толеутаевича", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Ранее также пресс-служба проинформировала о прекращении полномочий сенаторов Бырганым Айтимовой и Аскара Бейсенбаева.
 
Кроме того, президент РК подписал указы о назначении, в том числе повторно, депутатов сената Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы, Лукина Андрея Ивановича, Назарбаевой Дариги Нурсултановны, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитовой Даны Омирбаевны и Сафинова Канатбека Бейсенбековича.
 
Помимо этого, депутатами сената назначены Нурторе Жусип и Аскар Шакиров.
 

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