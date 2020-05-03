Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - МИД Казахстана прокомментировал деятельность биолаборатории в Алматы, строительство которой профинансировало Минобороны США, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МИДа, комментарий связан с "с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности".

В ведомстве отметили, что строительство Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева (ННЦООИ) стало одним из главных инструментов укрепления биологической безопасности, национального научного и производственного потенциала. ЦРЛ создана в рамках Исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры оружия массового уничтожения (ОМУ) между РК и США. Финансирование велось через Министерство обороны США по Программе Нанна-Лугара, которая внесла весомый вклад в укрепление режима нераспространения ОМУ в Казахстане, Беларуси, России, Украине.

Сообщается также, что лаборатория представляет собой 4-этажное здание с условиями биобезопасности 2-го и 3-го уровней. ЦРЛ полностью принадлежит Республике Казахстан и в настоящее время финансируется исключительно из республиканского бюджета. Весь штат его сотрудников состоит из отечественных специалистов. Любая работа, которая проводится в ЦРЛ, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства РК. Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ.

Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", - подчеркнули в МИДе.

По информации ведомства, ЦРЛ серьезно укрепила научный потенциал Казахстана, повысила безопасность исследований.

Сейчас, когда система здравоохранения РК ориентирована на борьбу с COVID-19, ЦРЛ вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания. В лаборатории разработаны отечественные тест-системы для выявления новой инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках КБТО юридически обязывающего документа по верификации и мониторингу биологической деятельности. В условиях глобализации, когда любая биологическая угроза может быстро распространиться по миру, открытое и конструктивное межгосударственное взаимодействие должно стать нормой ответственного поведения", - подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также отметили, что Казахстан является активным сторонником глобального процесса разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО), Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других газов и бактериологических средств 1925 года и других основополагающих международных инструментов.

При этом "вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности".

К сожалению, в Казахстане имеется ряд природных очагов опасных для человека и животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллёз и другие. Это обуславливает чрезвычайную важность развития производственно-исследовательской инфраструктуры по обеспечению защиты здоровья населения РК. Еще в 1948 году в Казахстане был основан Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт. Ныне это Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева (ННЦООИ) в городе Алматы. За эти годы была создана отечественная научная школа и проводятся уникальные исследования", - заявили в МИДе.

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