Маулен Ашимбаев избран спикером сената парламента

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента Казахстана одобрили кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя палаты, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе сената, состоялось заседание сената парламента Республики Казахстан с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева. По представлению президента сенаторы тайным голосованием единогласно избрали Маулена Ашимбаева председателем сената парламента.





М. Ашимбаев высказал признательность президенту и сенаторам за оказанное ему высокое доверие.





Президент озвучил основные задачи, стоящие перед страной. Наиболее актуальной проблемой сегодня является борьба с пандемией, которая распространилась по всему миру. По окончании режима чрезвычайного положения, как было отмечено главой государства, основной задачей всех государственных органов должно стать поддержание преемственности политики Елбасы, реализация стратегии президента, направленной на дальнейшее развитие государства, экономики и повышения благосостояния населения страны. Сенат парламента Казахстана будет делать все необходимое для качественного законодательного обеспечения политики главы государства", - сказал Маулен Ашимбаев.





Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан приняла постановление "О регистрации депутата сената парламента Республики Казахстан, назначенного указом президента Республики Казахстан".





Ранее Маулен Ашимбаев занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.

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