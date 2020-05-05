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Ашимбаев назначен депутатом сената парламента Казахстана

04.05.2020, 12:03 9424
Ашимбаев назначен депутатом сената парламента Казахстана
Liter.kz
Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Маулен Ашимбаев назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
Кроме того, указом президента Маулен Ашимбаев освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.

Ашимбаев Маулен Сагатханулы родился 28 января 1971 года в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет имени С.М. Кирова. Стажировался в США, в Университете Джонса Хопкинса, обучался в Школе международных исследований и Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса.

Трудовой стаж:

Ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан (1993-1994);

Помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Д. Нурахметова (1994-1995);

Консультант Совета безопасности Республики Казахстан (1995);

Старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований администрации президента Республики Казахстан (1995-1999);

Заведующий Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (04.1999-02.2000);

Директор КИСИ при президенте Республики Казахстан (05.2000-05.2005);

Директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Республики Казахстан (03.2004-05.2005);

Заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (05.2005-04.2006);

Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (13.04.2006-10.2011);

Помощник президента Республики Казахстан (30.07.2019-18.12.2019);

Первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан (с 18.12.2019)

Прочие должности:

Председатель совета директоров АО "Агентство "Хабар" (05.2006);

Член, председатель совета директоров АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа" (11.2008-05.2010);

Член совета директоров АО "Новый университет Астаны" (06.2009);

Член совета директоров АО "Назарбаев Университет" (06.2010);

Руководитель Общественного совета "Мирас" (12.2013);

Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017);

Член Казахстанского совета по международным отношениям (05.2017);

Председатель совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований" (10.2019).
 
 
 

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