Ашимбаев назначен депутатом сената парламента Казахстана

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Кроме того, указом президента Маулен Ашимбаев освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.
Ашимбаев Маулен Сагатханулы родился 28 января 1971 года в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет имени С.М. Кирова. Стажировался в США, в Университете Джонса Хопкинса, обучался в Школе международных исследований и Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса.
Трудовой стаж:
Ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан (1993-1994);
Помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Д. Нурахметова (1994-1995);
Консультант Совета безопасности Республики Казахстан (1995);
Старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований администрации президента Республики Казахстан (1995-1999);
Заведующий Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (04.1999-02.2000);
Директор КИСИ при президенте Республики Казахстан (05.2000-05.2005);
Директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Республики Казахстан (03.2004-05.2005);
Заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (05.2005-04.2006);
Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (13.04.2006-10.2011);
Помощник президента Республики Казахстан (30.07.2019-18.12.2019);
Первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан (с 18.12.2019)
Прочие должности:
Председатель совета директоров АО "Агентство "Хабар" (05.2006);
Член, председатель совета директоров АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа" (11.2008-05.2010);
Член совета директоров АО "Новый университет Астаны" (06.2009);
Член совета директоров АО "Назарбаев Университет" (06.2010);
Руководитель Общественного совета "Мирас" (12.2013);
Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017);
Член Казахстанского совета по международным отношениям (05.2017);
Председатель совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований" (10.2019).
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан прекратила полномочия депутата сената парламента РК Дариги Назарбаевой.
2 мая президент подписал указ о прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой.
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