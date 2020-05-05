ЦИК прекратила полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан прекратила полномочия депутата сената парламента РК Дариги Назарбаевой, передает Kazakhstan Today.

4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление "О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н.", - сообщили в пресс-службе ЦИК РК.

Отмечается, что полномочия сенатора Назарбаевой Д.Н. прекращены в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции РК, пунктами 5 и 9 статьи 24 Конституционного закона "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" на основании указа президента Республики Казахстан от 2 мая 2020 года №315 "О Назарбаевой Д.Н.".

Дарига Назарбаева являлась депутатом сената с 13 сентября 2016 по 20 марта 2019, возглавляла постоянный комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.





С 20 марта 2019 и повторно со 2 сентября 2019 года - председатель сената парламента Республики Казахстан.





Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в Темиртау Карагандинской области. Училась на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, историческом факультете КазГУ имени С.М. Кирова, являлась стажёром-исследователем исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, аспирантом МГУ имени М.В. Ломоносова.





Работала вице-президентом Детского благотворительного Фонда "Бобек", вице-президентом Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана". Также являлась директором Национального телевизионного информационного агентства "Хабар", генеральный директор Республиканского государственного предприятия "Агентство "Хабар", позднее - президентом и председателем совета директоров ЗАО "Агентство "Хабар".





С 19 сентября 2004 по 20 июня 2007 года - депутат III созыва мажилиса парламента РК (по списку Республиканской партии "Асар"), с февраля 2005 по 20 июня 2007 -руководитель депутатской группы "Аймак".





С 2007 года - директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан.





20 января 2012 - сентябрь 2015 - депутат мажилиса V созыва (по списку Народно-демократической партии "Нур Отан"), председатель комитета по социально-культурному развитию.





3 апреля 2014 - сентябрь 2015 - заместитель председателя мажилиса парламента Казахстана, руководитель фракции "Нур Отан".





11 сентября 2015 - 13 сентября 2016 - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

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