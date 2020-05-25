Министр иностранных дел КНР назвал самое важное откровение COVID-19

Пекин. 24 мая. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел КНР - член Госсовета Китая Ван И назвал самое важное откровение COVID-19 в ходе пресс-конференции в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине, передает Kazakhstan Today.

Самое важное откровение, которое принесла нам эпидемия COVID-19, заключается в том, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья", - заявил в воскресенье член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

По словам Вана И, "мы никогда не понимали так глубоко, как сегодня, что все страны живут в одной глобальной деревне и человечество на самом деле является сообществом единой судьбы с общим будущим".

Вирус, не зная границ и национальностей, бросает вызов всему человечеству", - отметил Ван И. Он призвал вместе формировать сообщество единой судьбы человечества, беречь единственную для всех людей общую планету.

Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье выразил глубокое уважение медицинским работникам разных стран мира, которые делают все возможное для спасения жизни людей в ходе борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и глубоко скорбел по погибшим в результате пандемии.

Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей 3-й сессии ВСНП 13-го созыва также выразил искреннюю благодарность правительствам и народам разных стран, которые проявили понимание, заботу к Китаю и оказали стране помощь во время вспышки эпидемии.





Он также отметил, что "в борьбе с эпидемией мы ценой человеческих жертв научились понимать, что все страны мира должны преодолеть географическое, этническое, культурно-историческое различие, несмотря на разницу в социальном строе".

В Пекине началась пресс-конференция с участием члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Вана И в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Во время пресс-конференции Ван И ответил на вопросы отечественных и иностранных журналистов, касающиеся внешней политики и внешних отношений Китая, сообщает Синьхуа.

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