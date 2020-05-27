В Казахстане сократят количество операторов жилищных программ

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на расширенном заседании Комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству был рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ", передает Kazakhstan Today.

Законопроект разработан по поручению главы государства. Он направлен на обеспечение стимулирования субъектов строительной отрасли, дальнейшее развитие ипотечного кредитования, оптимизацию деятельности оператора жилищного строительства, экономию бюджетных средств за счет снижения административных расходов действовавших операторов, сообщает пресс-служба сената.

Документом также предусматриваются нормы по регламентации деятельности единого оператора жилищного строительства по гарантированию ипотечных жилищных займов; предоставлению гарантий на завершение строительства многоквартирного жилого дома; финансированию и реализации инвестиционных проектов", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что принятие закона позволит обеспечить дальнейшую реализацию государственных мер, направленных на рост обеспеченности населения страны качественным и комфортным жильем, в том числе путем оказания поддержки отрасли строительства, создание условий для сбалансированного роста спроса и предложений на рынке жилья и ипотечного кредитования.

Документ передан на рассмотрение палаты.

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