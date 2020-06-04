Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается - Токаев

Нур-Султан. 3 июня Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал о взаимодействии Казахстана и США в стратегических сферах, передает Kazakhstan Today.

Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня. В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что США и Казахстан постоянно контактируют по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Государства работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет бюджета РК.

С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами", - подчеркнул президент.

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