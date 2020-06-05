Президента планируют наделить дополнительными полномочиями

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента рассмотрели в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения", передает Kazakhstan Today.

Согласно законопроекту, предлагается дополнить полномочия президента.

В законе о военном положении предлагается дополнить полномочия президента, которые могут быть реализованы в мирное время. Это определение порядка применения мер военного положения, утверждения положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения", - сообщил первый заместитель министра обороны Мурат Бектанов.

По его словам, целью законопроекта является совершенствование законодательства в области военного положения. "Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности РК. Законопроект предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс и 6 законов: о военном положении, об обороне и вооруженных силах РК, о мобилизационной подготовке и мобилизации, государственных секретах, об образовании, о воинской службе и статусе военнослужащих", - сказал Мурат Бектанов.

Также в компетенции правительства предлагается дополнить полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах в период военного положения, по организации перевода госорганов на структуры и штат военного времени, по становлению задания местным исполнительным органам, по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны.

Кроме того, предлагается предусмотреть полномочия местных исполнительных органов в период военного положения, в том числе наделить их полномочиями на образование советов обороны области, города республиканского значения.

Советы обороны, как органы военного управления, будут обеспечивать выполнение мер военного положения. Они образуются только на период военного положения. Поэтому не будут входить в структуры Вооруженных сил РК, сообщают официальные СМИ.

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