Токаев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Kazakhstan Today.

В поздравительной телеграмме глава государства Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с национальным праздником - Днем России.

Эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава, вносящая большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества. Твердо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни", - подчеркивается в телеграмме.

Президент Казахстана также отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и союзничества между Казахстаном и Россией, сообщает пресс-служба Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства