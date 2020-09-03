Президент назначил послов Казахстана в Катаре, Египте, Шри-Ланке и Бангладеше

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил и освободил от должностей ряд послов иностранных государств, передает Kazakhstan Today.

Указами главы государства:

Арман Исагалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Катар. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству;

Кайрат Лама Шариф назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индия Ерлан Алимбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Абдрашов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.

Аскар Шокыбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Катар;

Даулет Ембердиев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

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