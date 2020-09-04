В Караганде обсудили вопросы формирования антикоррупционной культуры

Караганда. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде в рамках проекта AntikorLIVE прошло совещание по обсуждению Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в новой реальности: время действий", передает Kazakhstan Today.

Совещание прошло под председательством первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Асхата Оразхана. В мероприятии, в котором приняли участие представители областной Ассамблеи народа Казахстана, обсуждались главные пункты по вопросам формирования антикоррупционной культуры и культивирования принципов добропорядочности в обществе, сообщает АНК.

Как известно, борьба с коррупцией ведется уже не первый год. За это время приняты законы, государственные программы, осуществлены реформы государственного аппарата и правоохранительной системы. Коррупция тормозит развитие и модернизацию экономики и самое главное - порождает правовой нигилизм: у людей теряется вера в верховенство законов и справедливость. Борьба с коррупцией является задачей не только для правоохранительной системы, но и для всего общества, поскольку без обратной связи невозможны какие-либо успехи в этой сфере. Как вам известно, усиление борьбы с коррупцией является одним из главных направлений послании главы государства", - подчеркнул Асхат Оразхан.

Участники встречи детально обсудили ориентиры и поставленные задачи по развитию системы образования и науки, улучшения семейно-демографической ситуации, экологии, поддержки МСБ, реализации жилищной политики. В ежегодных Посланиях всегда уделяется особое значение мерам борьбы с коррупцией. По словам руководителя научно-экспертной группы областной ассамблеи народа Казахстана, председателя карагандинского еврейского этнокультурного объединения Вилена Молотова-Лучанского, Касым-Жомарт Токаев еще с предвыборной программы поднимает вопрос усиления антикоррупционной деятельности. И это важно, так как коррупция по-прежнему является одной из актуальных и злободневных тем.

Комплаенс-офицер Карагандинского медицинского университета, руководитель молодежного крыла общественного объединения "Румынское культурное общество "Дакия" Александр Урмашов выступил в поддержку новых идей по содействию талантливым и одаренным личностям, в особенности среди молодежи.

В завершение мероприятия заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Бекзат Алтынбеков отметил, что реализация данных направлений соответствуют велению времени слышащего государства, и призывал всех коллег активно включиться в реализацию основных положений послания.

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