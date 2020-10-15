Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам регулирования заёмного труда

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента в первом чтении были одобрены депутатские законодательные поправки по вопросам регулирования заёмного труда, передает Kazakhstan Today.

Проект закона разработан депутатами парламента в целях устранения и предупреждения нарушений прав граждан в связи с отсутствием правового регулирования сферы заёмного труда, информирует пресс-служба мажилиса.

Важность законодательного урегулирования вопросов труда, особенно в нынешних непростых экономических условиях, значительно возрастает. Тем более, это необходимо сделать в такой чувствительной сфере, как заёмный труд, который представляет собой новую форму занятости. И этот законопроект значительно повышает защиту трудовых и социальных прав наших граждан. Это и вопросы заработной платы, это и безопасность, и охрана труда. Комплексному решению этих вопросов, как и совершенствованию в целом рынка труда, всегда уделяет особое внимание руководство нашей страны", - подчеркнул спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

По его словам, разработчиками тщательно изучен международный опыт и предложен свой, адаптированный к казахстанскому праву и практике, механизм решения актуальнейших на сегодня вопросов.

Изменения и дополнения касаются многих основных базовых положений, они касаются всех направлений трудовой деятельности заёмного труда. Здесь вопросы прав и обязанностей сторон, страхования, расследования и учёта несчастных случаев, вопросы санкций за нарушение законных прав и интересов работников заёмного труда", - добавил Нурлан Нигматулин.

Законопроектом, в частности, закрепляется, что размер основной заработной платы заёмного работника устанавливается не ниже основной заработной платы штатных работников на аналогичной должности. Кроме того, регулируются права, обязанности и ответственность сторон, а также порядок расследования при несчастных случаях во время трудовой деятельности заёмного работника.

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