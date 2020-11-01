Женис Касымбек рассказал сенаторам о системе гражданской защиты в Карагандинской области

Караганда. 30 октября. Kazakhstan Today - В Сенате Парламента РК обсудили вопросы региональной системы гражданской защиты Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Состоялось заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности под председательством вице-спикера Палаты Аскара Шакирова. В режиме онлайн в нём приняли участие аким области Женис Касымбек, представители крупных промышленных предприятий региона.

За пять лет в 2,7 раза увеличен процент обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям - с 22 до 62%. В 2021 году планируется создание Единой диспетчерской службы для взаимодействия диспетчерских служб по чрезвычайным ситуациям, полиции и скорой медицинской помощи (экстренного реагирования), с единым номером дозвона 112", - сообщил Женис Касымбек.

Аким области рассказал, что сделано за пять лет для противодействия паводкам. За этот период в регионе возвели и укрепили 215 км защитных дамб и валов. Провели санацию 65 км паводкоопасных русел рек, укрепили и очистили 141 км дренажных и водоотводных систем. Построили и отремонтировали 32 км водоотводных каналов, увеличили водопропускную способность на 129 участках автомобильных дорог.

В Бухар-Жырауском районе полностью огородили защитными дамбами посёлок им. Г. Мустафина, жители которого много лет страдали от паводков. В этом районе обезопасили все населённые пункты, расположенные в паводкоопасной зоне. В этом году в пяти сёлах укрепили защитные сооружения и построили новые.

На совещании большое внимание уделили вопросам промышленной безопасности. Для Карагандинской области, где действуют 76 горнодобывающих и горно-металлургических организаций, эта тема очень актуальная.

Женис Касымбек подчеркнул необходимость дальнейшей модернизации и технического перевооружения опасных производственных объектов. Аким области назвал четыре основные проблемы. Это морально и физически изношенное технологическое оборудование, отступление от проектных решений, нарушение технологических процессов и слабый производственный контроль.

Сенаторы напомнили о крупной аварии на комбинате "АрселорМиттал Темиртау" в 2013 году, когда на коксохимпроизводстве обрушилась дымовая труба.

По словам исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадима Басина, после этой аварии провели обследование всех дымовых труб высотой более 100 метров и приняли план действий.

У нас стометровых труб - 37 и три высотой 250 метров. В результате обследований произведён ремонт 13 труб. Были демонтированы две трубы на ТЭЦ-ПВС. Будет возведена новая труба на 180 метров. Заканчивается строительство новой стометровой дымовой трубы для коксовой батареи №5, она будет введена в эксплуатацию до конца 2020 года", - пояснил Вадим Басин. - Что касается зданий и сооружений, признанных предаварийными, то тоже постепенно решаем эту проблему. На ремонт и строительство у нас есть специальный фонд.

По итогам совещания сенаторы дали положительную оценку работе, которую проводит руководство Карагандинской области. Обещали свою поддержку в плане законодательных инициатив.

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