Сенат ратифицировал соглашение о создании единого правового поля для судоходства стран ЕАЭС

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Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Сенат ратифицировал соглашение о судоходстве, направленное на создание единого правового поля по регулированию отношений, возникающих при плавании судов по внутренним водным путям государств-членов Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

Документом предлагается введение упрощенного разрешительного порядка на транзитный проход судов по внутренним водным путям государств-членов ЕАЭС и уведомительного порядка при двусторонних перевозках.

Также предусматривается предоставление сторонами равного условия доступа для судов сторон к услугам портов, взаимное признание документов, удостоверяющих личность членов экипажей судов, а также признание судовых документов и квалификационных документов моряков.





Председатель сената подчеркнул, что документ будет способствовать укреплению связей между государствами-членами Евразийского экономического союза, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению товарооборота.





Это соглашение имеет стратегическое значение для выхода казахстанского флота в открытое море. Также этот документ позволит в ближайшее время увеличить объем перевозимых грузов по внутренним водным путям России до портов Чёрного и Средиземного морей, тем самым будет способствовать дальнейшему развитию экономики нашей страны", - сказал Маулен Ашимбаев.

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