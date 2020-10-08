Мажилис одобрил ратификацию соглашения о судоходстве

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты одобрили законопроект о ратификации соглашения о судоходстве, передает Kazakhstan Today.
Соглашение направлено на создание единого правового поля по регулированию отношений, возникающих при плавании судов по внутренним водным путям государств-членов Евразийского экономического союза.
Документом предлагается введение упрощенного разрешительного порядка на транзитный проход судов по внутренним водным путям государств-членов ЕАЭС и уведомительного порядка при двусторонних перевозках. Также предусматривается предоставление сторонами равного условия доступа для судов сторон к услугам портов, взаимное признание документов, удостоверяющих личность членов экипажей судов, а также признание судовых документов и квалификационных документов моряков", - информирует пресс-служба палаты.
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